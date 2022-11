Amapá prepara feira só com produtos de certificação em qualidade

Lançamento do evento ocorreu no Palácio do Setentrião, sede central do Governo do Amapá, em Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Foi anunciada, nesta sexta-feira (4), a 1ª Feira de Negócios e Inovação do Selo Amapá, que visa dar visibilidade aos produtos fabricados ou produzidos no Estado com certificação.

O evento ocorrerá no período de 8 a 10 de dezembro, em frente à Casa do Artesão, na área Central de Macapá. O valor do investimento é de R$ 1,6 milhão, recurso de emenda do senador Randolfe Rodrigues (Rede), com contrapartida do tesouro estadual.

A feira será executada pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Segundo o governador Waldez, essa é uma estratégia da nova economia no Amapá que se sustenta numa diversidade de oportunidades. Ele garante que, hoje, no estado, mais de 100 empresas estão certificadas com o Selo Amapá, que é o selo de origem e qualidade.

“A grande maioria delas trabalhando na atividade de alimentos, não só de produção, mas de verticalização de industrialização e grande parte delas com exposições e vendas em supermercados. Toda rede de supermercados abraçaram essa ideia. Agora a feira vai oportunizar melhor visibilidade ao consumidor dessas informações. Quem são as empresas que já tem o selo Amapá? Quais são os produtos de origem do Amapá? Comercializados dentro e fora do Amapá, e até no exterior”.

Góes disse ainda que, na verdade são duas feiras, em uma: a feira de inovação e novos negócios no estado do Amapá e a feira das empresas de selo de origem do Amapá. O governador detalhou o que o empreendedor precisa ter para receber o selo.

“Responsabilidade social, responsabilidade ambiental, se for produto de origem animal e vegetal para alimentação tem que ter a certificação da Diagro e segurança sanitária. Não podemos dar um selo de origem a um produto habilitando ele a ser comercializado tanto no mercado interno quando no externo se ele não estiver rigorosamente cumprindo com as exigências sanitárias”, explicou o governador.

Para o senador Randolfe, a feira também será uma espécie de incentivo para que outros produtores se interessem em garantir o selo de marca de origem de um dos estados mais preservados da Amazônia Legal, que servirá de espelho para o mundo, em um evento internacional na próxima semana.

“É um selo para dizer que aqui no Amapá nós queremos e já fazemos desenvolvimento com sustentabilidade, sem agressão ao meio ambiente e com a possibilidade de agregar valores para os povos e para as comunidades locais”, comentou Randolfe.

No total, serão 50 estandes para a exposição de empresas que têm seus produtos com o selo reconhecido pelo Governo do Estado, além de área gourmet e espaço cultural. O Senai irá ofertar oficinas e cursos rápidos em várias áreas.