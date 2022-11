Amapá registra aumento de casos de covid-19

Elevação ocorreu nas últimas três semanas. Não há detecção de novas variantes no estado.

O Estado do Amapá registrou aumento no número de novos casos de covid-19 nas últimas três semanas.

Na primeira semana de novembro foram 54 casos notificados, enquanto na última de outubro foram 37. E de domingo até a última quarta-feira, 9, foram 137 novos casos.

O mês de outubro fechou os registros com 165 casos ao todo, número menor que o registrado em setembro, quando foram 195 notificações em todo o estado.

Os dados são da Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá. Apesar do quadro, afirma o órgão, dos dados representam um panorama ainda considerado estável. Não há confirmação de novas variantes circulantes no Amapá.

O Estado também não registrou aumento de internações e mortes pela doença, que se mantêm estáveis. Até a quarta-feira (9), apenas quatro internações haviam sido registradas desde o início de novembro, sendo três casos confirmados e um suspeito. O último óbito pela doença registrado no Amapá é do dia 28 de julho deste ano.