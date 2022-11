Antes da batalha, pergunte a Ele

Ouça a análise de II Reis 3

Bom dia! O rei Jorão é ameaçado pelos moabitas e resolve pedir apoio do rei Josafá. Apesar de terem se unido, eles não tinham um plano. Foi então que decidiram consultar Eliseu, que tinha sucedido o profeta Elias. O pedido só foi atendido por causa do rei Josafá, que era um monarca temente a Deus, ao contrário de Jorão. Antes de sair para a batalha, ouça louvores e fale com o Senhor, e Ele te dará a melhor estratégia. Acompanhe a análise do pastor Josué de Almeida sobre II Reis 3 e tenha uma ótima terça-feira com Jesus Cristo!