Apagão em 13 municípios assusta amapaense a 1h da estreia do Brasil

A Equatorial informou que o problema ocorreu na transmissão do Linhão de Tucuruí, administradora pela Energisa, antecessora da LMTE

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Parte do Estado do Amapá ficou sem energia desde às 15h desta quinta-feira (24), quase 1 hora antes do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo.

A Equatorial Energia informou que o problema ocorreu devido à perda de dois circuitos que partem de Laranjal do Jari, região sul do Amapá, administrada pela Energisa.

A empresa detém a concessão da transmissão de energia do Linhão de Tucuruí, antes administrada pela Linhas Macapá Transmissora de Energia (LMTE).

O apagão atingiu 13 dos 16 municípios do Amapá com exceção de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Oiapoque, este último atendido por sistema térmico.

“A empresa está em contato com a responsável pela transmissão e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e está tomando as medidas necessárias para a recomposição das cargas para que seja normalizado o fornecimento do serviço aos clientes”, diz a nota.

Por volta das 15h40min, o fornecimento começou a ser normalizado em algumas regiões.