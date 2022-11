Apenas 3 ônibus atendem população de 4 bairros na zona norte

Quem mora em bairros da zona norte de Macapá chega a passar mais duas horas nas paradas à espera do coletivo.

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

A crise do transporte público de Macapá parece não ter fim. Quem mora em bairros da zona norte da capital chega a passar mais duas horas nas paradas à espera do coletivo.

Os moradores do Bairro Infraero 2, Parque dos Buritis, Ilha Mirim – o que inclui moradores do habitacional Miracema – e Loteamento Açaí sentem que são os mais prejudicados nesse processo.

Desde a saída da empresa Sião Tur da rota que atendia os quatro bairros com 12 veículos – e ainda assim realizava um trabalho precário – a situação piorou.

Agora o atendimento está sendo feito com apenas 3 coletivos. Isso fez com que a espera nas paradas aumentasse ainda mais.

Com poucos veículos em circulação, os usuários também têm que enfrentar a superlotação.

Nesta quinta-feira (3), Socorro Cardoso, de 42 anos, estava com os dois filhos pequenos no ponto de parada há mais de 30 minutos quando foi entrevistada. Dona de um lote na ocupação do Bairro Parque Aeroportuário, ela tentava voltar para casa, no Bairro Beirol, zona sul.

Socorro carregava o caçula ao colo porque a criança já estava cansada, já que a única sombra no ponto de parada é de uma árvore longe de um banco de cimento construído por moradores.

“É uma situação difícil pra quem depende desse ônibus. As autoridades parecem que estão brincando com a nossa cara. O povo já manifestou, reclamou, mas eles não resolvem. As empresas fazem o que elas querem. E a gente ainda tem que ficar no relento”, lamentou a usuária.

No dia 14 de outubro, representantes dos quatro bairros estiveram reunidos com responsáveis pela Companhia de Transportes de Macapá (CTMac) para cobrar uma providência.

Segundo Carlos Alcântara, morador do Bairro Parque do Buritis, a Companhia informou que aguarda a realização de uma nova licitação para contratação de uma nova empresa, mas que isso pode acontecer apenas no ano que vem porque o processo anterior que estava em andamento foi cancelado pelo Tribunal de Contas do Estado.

“Nós estamos com três ônibus, quando o necessário seria entre 18 a 20 para suprir as linhas. Vamos ter que aguardar mesmo essa licitação. Disseram que daqui a três meses que vão resolver a situação do transporte público. Tiraram todos os ônibus da Sião Tur e colocaram menos da metade no lugar e não dá conta de toda Macapá”, reclamou Alcântara.

O representante de moradores do Bairro Infraero 2, Paulo Soares, de 51 anos, também disse que a quantidade de ônibus não atende a necessidade da população.

Ele justifica que, a demanda cresceu ainda mais com a chegada de outras pessoas, como os da ocupação do Parque Aeroportuário e as que passaram a morar nos apartamentos e casas no habitacional Miracema, que teve sua primeira etapa entregue pelo governo do Estado.

“A empresa não dá conta de distribuir os carros para suprir a demanda do Infraero. De manhã, quando os ônibus saem da Ilha Mirim e Miracema, quando chegam no Infraero, já não podem mais atender, porque estão cheios. Aí, há uma dificuldade muito grande e não é em toda a zona norte, o Infraero é o mais prejudicado”, protestou o representante.

O que diz a CTMac

O diretor de transportes da CTMac, Andrei Rego, informou que a PMM vem tentando uma suplementação na folha de 30%, para custear os supostos prejuízos que as empresas vêm tendo nos últimos anos, e, assim, não aumentar o preço da passagem.

Segundo ele, o pedido está desde agosto na Câmara de Vereadores, mas até o momento não foi votado.

“Há uma solicitação da prefeitura junto à CMM para que votem e autorizem o subsídio do transporte, ou seja, a prefeitura arcará com os prejuízos que as empresas do sistema vêm sofrendo para que não haja aumento de tarifa. Dessa forma, as operadoras se recuperam e passam a ter poder de investimento”, explicou o gestor.