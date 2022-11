Após assaltos em série, dupla apanha de populares e acaba presa

Criminosos precisaram de atendimento médico no Hospital de Emergência. Crimes ocorreram na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do 1º Batalhão prenderam uma dupla acusada de cometer uma série de roubos na zona sul de Macapá, na noite de terça-feira (16).

De acordo com o sargento Tércio Cid, os suspeitos, ambos de 18 anos, já têm passagens pela polícia. Um deles, Edvan Correa Gomes, o Zé pequeno, já cumpre pena pelo mesmo tipo de crime. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Já Wesley Reinaldo Rodrigues teria passagem por tráfico de drogas e se envolvido em um homicídio quando era menor de idade.

Ainda segundo o militar, uma das vítimas foi abordada nas proximidades do Ciosp dos Congós. Ela teve uma arma de fogo apontada para a cabeça e foi obrigada a entregar o celular aos ladrões.

Na sequência, os suspeitos teriam roubado a bicicleta de uma mulher que transitava nas proximidades da pracinha do Bairro Jardim Marco Zero, em frente a um hospital particular, e, quando se prepararam para fugir, foram capturados com ajuda de populares.

A dupla começava a ser espancada quando a PM chegou. Os criminosos precisaram de atendimento médico no Hospital de Emergência por conta das agressões dos populares. Em seguida, foram apresentados pelos militares no Ciosp Pacoval, juntamente com a arma utilizada nos crimes e os objetos roubados.