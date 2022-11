Após salvar bebê que sufocava, policiais reencontram família

Pequena Zilma se engasgou durante amamentação. Caso aconteceu há 15 dias na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Policiais militares do 1º Batalhão reencontraram, na terça-feira (8), uma criança de apenas 2 meses que eles ajudaram a salvar na zona sul de Macapá.

Há 15 dias, a pequena Zilma Fernandes Cordeiro se sufocou durante a amamentação e quase morre se não fosse a preparação dos militares para este tipo de caso.

Engasgada, ela já estava inconsciente, quando os pais dela decidiram levá-la às pressas em busca de atendimento médico. Ao saírem de casa no carro da família, por volta de 10h, do Bairro Cuba de Asfalto, encontraram o trânsito congestionado.

Desesperado, o pai da criança, Marcos Vinícius, avistou a viatura. Ele sinalizou aos militares, que prontamente pararam e prestaram os primeiros socorros.

“A minha filha se engasgou com o próprio vômito e bronco aspirou o vômito para dentro dos pulmões, aí, ficou sem ar, tava ficando rocha. Eu assisto jornal e vejo que em outros estados a polícia socorre as pessoas com esses tipos de casos, que eles prestam os primeiros socorros e escoltam até o hospital e foi o que aconteceu: eles colocaram a minha filha na viatura, enquanto um ia dirigindo, o outro foi prestando os primeiros socorros”, relatou o pai da menina.

Após tomarem conhecimento do ocorrido, ali mesmo os policiais já começaram os procedimentos de urgência. Segundo os médicos que receberam a bebê no Hospital de Emergência logo depois, isso foi fundamental para que a ela sobrevivesse sem nenhuma sequela.

O sargento Sadrack, comandante da equipe, contou que aplicou a manobra de Heimlich, procedimento que, basicamente, consiste em colocar a criança de bruços na palma de uma das mãos, um pouco inclinada para desobstruir os canais de respiração. E, com a outra mão, dar leves tapas nas costas. A manobra funcionou perfeitamente.

“Encontramos a criança rocha e sem conseguir respirar. De imediato, fizemos a manobra de Heimlich e fomos nos deslocando com a mãe e a vítima para o HE. De pronto, a criança deu resposta e votou a respirar. Quando chegamos no HE, o médico novamente fez a manobra, de uma maneira mais técnica e Graças a Deus tudo teve um final feliz”, relatou o sargento Sadrack.

A criança recebeu alta médica depois de 15 dias de internada no Hospital da Criança e Adolescente. E, ontem, os pais puderam agradecer à equipe composta pelo sargento Sadrack, o motorista soldado Lima e o patrulheiro soldado Chaparro.

Marcos Vinícius, que é filho de policial militar, pôde agradecer pessoalmente.

“Os primeiros socorros foram cruciais para a vida da minha filha. Felicidade e gratidão a esses policiais. A nossa Polícia Militar do Estado é muito bem preparada para todas as situações. Também parabenizo o Hospital da Criança e Adolescente que tem médicos e profissionais dedicados e cuidaram muito bem da minha filha”, retribuiu Marcos Vinícius.

O sargento Sadrack falou da emoção do reencontro.

“Sensação de gratidão de poder ter ajudado. A gente tem filho e se põe no lugar deles, viu o desespero da família, e vê-la assim cheia de saúde, a gente se sente muito bem. É uma ocorrência que foge dos nossos padrões, mas a Polícia Militar do Estado tá bem preparada e pudemos comemorar. Só alegria. Quem sabe um dia a Zilma se torne uma policial militar e possa ajudar a outras pessoas também”, emocionou-se o sargento.