Waldez Góes convocou 600 aprovados no concurso da PM e 300 no concurso dos Bombeiros.

O Governo do Amapá acaba de divulgar o edital de convocação para a 2ª fase – etapa documental – dos concursos públicos para soldado combatente da Polícia e do Bombeiro Militar do Estado.

As listas de convocados têm os 600 primeiros colocados no concurso da PM e os 300 primeiros do Bombeiro. VEJA AS LISTAS:

POLÍCIA MILITAR

BOMBEIRO MILITAR

Os editais trazem instruções de como proceder para iniciar a segunda fase do concurso. A fase seguinte prevista é o Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório.