Bom dia! A divisão do reino já era uma realidade, e alguns estavam cultuando deuses pagãos. Deus enviou um profeta com ordens claras para repreender a idolatria e o Rei Jeroboão mandou prendê-lo. Para quem se afasta de Deus, as vezes todas as evidências não bastam. Todas as orientações estão, mas o homem pode escolher segui-las ou não. Ouça a análise de I Reis 13 com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha um ótimo domingo (13).