Acompanhe a análise de I Reis 9

Bom dia! Nenhuma promessa de Deus é incondicional. Todas possuem regras para serem cumpridas. Veja o que acontece em I Reis 9 na análise do pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quarta-feira (9) com o nosso Senhor Jesus!