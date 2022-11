Assaltantes levam armas, carro e deixam bombeiro aposentado ferido

Crime ocorreu na residência da vítima, na BR-210, a 36 km da zona norte de Macapá.

Um bombeiro aposentado e mais duas pessoas de sua família ficaram feridos durante um assalto ocorrido na residência da família na BR-210, a 36 km da zona norte de Macapá.

O crime ocorreu por volta de 12h no Ramal do Botejo quando três bandidos armados surpreenderam o tenente da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá e sua família em casa.

A ação criminosa foi extremamente violenta. O bombeiro e outras duas pessoas da casa foram feridos com facadas durante ameaças por informações sobre dinheiro.

Pouco depois os bandidos fugiram no carro da vítima com duas armas de propriedade do tenente.

As vítimas tinham fugido para a mata quando foram achadas por policiais rodoviários federais. Lesionadas, elas foram levadas em duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência do Centro de Macapá.

À tarde, policiais do 2º Batalhão encontraram o veículo levado pelos criminosos no Bairro Brasil Novo, na zona norte da capital. Os infratores não foram encontrados.