Assaltantes rendem família e levam picape e mercadorias avaliadas em R$ 130 mil

Crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (17), no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Bandidos armados renderam um comerciante e a família dele e roubaram toda a mercadoria que ele havia comprado para revender no interior do Estado. O Crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (17), no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá.

O comerciante contou ao Portal SelesNafes.com que foi surpreendido por três bandidos armados, que o renderam junto com a família.

A ação dos criminosa foi rápida. Em alguns minutos, os assaltantes levaram toda a mercadoria que o comerciante havia comprado para revender no município de Amapá, a 300 km de Macapá. O roubo foi registrado por câmeras de segurança da residência. Veja

“A gente havia terminado de amarrar a carga de mercadoria, eu e mais dois amigos meus, e já ia sair para viagem quando três meliantes apareceram. Pegaram a minha família, minha cunhada, e sobrinhas colocaram a gente deitado de cara pro chão. Pediam dinheiro, mas não tinha. Aí levaram o carro com a mercadoria e a chave de um outro carro”, relatou o comerciante, que pediu para não ser identificado, por medo.

Foram roubados 12 bicicletas novas, centenas de bebidas e gêneros alimentícios. Tudo estava embalado, já dentro da picape do empresário, que se preparava para partir rumo ao interior.

Além da picape, avaliada em mais de R$ 100 mil, os militares recuperam toda a mercadoria que custou o investimento de R$ 30 mil do empreendedor.

Após diligências feitas por equipes do 2º Batalhão e da Força Tática da Polícia Militar do Amapá em possíveis rotas de fuga, o carro com as mercadorias foi encontrado em uma área de mata atrás do Bairro Sol Nascente, também na zona norte.

As 12 bicicletas em caixas fechadas foram encontradas pelos militares escondidas às proximidades de onde estava o veículo. Tudo foi devolvido ao comerciante. Os bandidos estão sendo procurados.