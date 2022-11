Assembleia de Deus: após 3 décadas, Oton passa o cajado

Novo presidente é promotor de justiça e vice-presidente da AD há 15 anos

Por ANDRÉ SILVA

Centenas de fiéis assistiram a um momento considerado histórico para os cristãos assembleianos do Amapá: a jubilação (aposentadoria) do pastor Oton Miranda Alencar, que até a noite de domingo (20) comandou a “igreja mãe” da Assembleia de Deus no Amapá, A Pioneira. O cajado, literalmente, foi passado ao vice-presidente, pastor Iaci Pelaes.

Pastor Oton é uma figura bem conhecida e polêmica no meio evangélico e político, mas sobretudo pelo trabalho exercido durante 28 anos no comando da Pioneira.

A convenção foi criada depois de um racha provocado por ele após o falecimento do pai, o pastor Otoniel Alencar, que naquele ano presidia a Convenção Estadual dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Amapá (CEMEADAP). Oton falou sobre o assunto em entrevista ao Portal SelesNafes.Com, em 2015.

Desde então, apesar de mais rachas e conflitos, a igreja teve um crescimento exponencial e passou a ter congregações em todo estado, bem como em regiões de missões que ultrapassam os solos brasileiros. Ao todo hoje, a igreja tem 180 templos só no Amapá.

Já em fase de aposentadoria e após muitas tratativas, o líder resolveu passar a presidência da igreja a seu vice que, além de pastor, é promotor de justiça.

Pelaes é conhecido não só pelo trabalho que exerce no MP, como também nos Encontros de Casais com Cristo (ECC), promovido pela A Pioneira, e esteve como vice-presidente e homem de confiança de Oton por 15 anos, ganhando a simpatia e confiança também dos fiéis.

Para alguns membros, esse é um tempo histórico e desafiador para a igreja que já estava acostumada com a direção de Oton, mas que precisava avançar em campos ainda não explorados pelo evangelho no Estado e pela própria igreja.

“Eu estou regozijado pelo dever cumprido na obra de Deus! Fazendo votos que meu sucessor tenha sucesso com o cajado que lhe foi outorgado, para Glória de Deus!”, ressaltou Oton.

O evento de transmissão de cargo aconteceu na sede da igreja, que teve o novo templo pré-inaugurado na Avenida Tiradentes no Centro de Macapá.

