Bazar quer arrecadar dinheiro para cestas básicas

O maior bazar de arrecadação de doações volta a acontecer de forma presencial, em Macapá, após três anos.

Na 5ª edição, o Bazar Desapegue, marcado para o dia 3 de dezembro, com início às 9h, na sede do Sebrae, no Centro de Macapá, quer arrecadar este ano dinheiro para compra de cestas básicas para a população de baixa renda e em situação de insegurança alimentar no Amapá.

O último bazar que ocorreu de forma presencial em 2019 conseguiu arrecadar quase R$ 35 mil. O valor foi utilizado para a aquisição de 715 cestas básicas que foram distribuídas para famílias necessitadas.

Mesmo com as restrições da pandemia de covid-19, em 2020, o Bazar aconteceu de forma virtual e arrecadou quase R$ 32 mil para aquisição de 600 kits de medicamentos, que puderam atender a população no pior momento da pandemia.

O movimento solidário nasceu da iniciativa da especialista em micropigmentação e empresária Sand Guimarães no ano de 2017. O trabalho conta com ajuda de voluntários, doações de empresas e parcerias.

“A solidariedade das pessoas fez com o que o Bazar tomasse proporções que nunca sonhamos. Certeza que esse trabalho voluntário que une tantas pessoas gera resultado tanto para quem ganha, quando para quem doa. Estamos aceitando e trabalhando para trazer ainda mais parceiros”, completou a empresária.