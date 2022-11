Bebê recebe R$ 20 mil em doações e tem cirurgia marcada: ‘anjos em nossas vidas’

William, de 3 meses, foi tema de reportagem esta semana no SN

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A campanha de doações para ajudar no tratamento de William Matheus Coutinho Cardoso, de apenas 3 meses, mostrou a força da solidariedade dos brasileiros de vários estados, principalmente do Amapá.

A criança teve o drama contado no início da semana pelo portal SelesNafes.Com. Após a publicação, foram doados mais de R$ 20 mil na conta da família do menino, que precisa tratar um linfangioma cístico (tumor congênito) que atinge sua cabeça e pescoço. O bebê também recebeu fraudas, produtos de higiene e o leite especial que estava precisando.

A mãe, Patrícia Coutinho, que estava desacreditada com o Sistema Único de Saúde (SUS) e temia perder o filho, recebeu uma ligação da diretora do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA). Ela disponibilizou o mesmo médico que atendeu a mulher e seu filho nas outras duas vezes (no hospital público e privado) e marcou a cirurgia para a próxima quinta-feira (24).

“Quando fui em busca de ajuda nos hospitais, ninguém me deu atenção. Falaram que só tinha vaga na fila de 3 a 6 meses, mesmo sendo urgente. Graças a Deus agora foi diferente. Meu filho vai operar. Não sei o que falar, estou muito emocionada, minha esperança de dias melhores para meu filho e da cura dele voltaram graças a ajuda de todos”, comemorou.

Internautas também estão promovendo uma live show, com sorteios e a participação de vários DJs. Tudo o que for arrecadado será remetido para a criança. O sorteio da rifa de William Coutinho ocorre neste sábado (19), em Santana, com venda de iguarias no cruzamento da Avenida Dom Pedro I com a Rua Euclides Rodrigues, na área central.

“Não pensava que ia receber tanta ajuda assim, mas Deus é tão maravilhoso de colocar anjos em nossas vidas. Foi gente de São Paulo, Rio, Belém, enfim. Quando começamos a vender a rifa quase nem vendemos, depois da matéria foi um estouro. Eu faço questão de agradecer cada um, me emociono em saber que existe uma união para que meu filho saia dessa e sou eternamente grata”, acrescentou a mãe.

Foi criada uma conta poupança para o bebê. Os valores serão administrados pelos pais que vão investir no pós operatório, na saúde e bem-estar da criança. O casal tem outros 4 filhos pequenos. A família mora em um pequeno casebre de 3 x 2 metros. A ajuda chega num momento de dias difíceis para a família que agora pode recomeçar, principalmente, William Coutinho.

notícias de Macapá