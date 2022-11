Campanha renegocia dívida de linhas de crédito no Amapá

Segundo a Afap, condições incluem até 100% de desconto nos juros e parcelamento de até 70 vezes. Negociações podem ser feitas no Centro de Macapá.

Uma campanha para recuperar e renovar o crédito de empreendedores do Amapá vai iniciar na próxima quarta-feira (3). Quem não estiver em dia com as linhas de financiamento da a Agência de Fomento do Amapá (Afap) poderá renegociar os débitos até o fim do novembro.

As condições incluem desconto de até 100% nos juros e parcelamento de até 70 vezes, além da abertura de novas oportunidades de acesso às linhas de crédito da instituição.

Durante todo o mês de novembro, a Afap estenderá o expediente aos sábados, dias 5, 12 e 19, no horário de 9h às 17h para atender a este público. Na semana, o expediente funcionará normalmente, de 8h às 14h, com uma equipe preparada para atender especificadamente esses clientes.

De acordo com a presidente do órgão, Syntia Lamarão, ao aderir ao acordo, o empreendedor torna-se adimplente e já pode continuar investindo nos negócios e acessar novas linhas de crédito.

“Temos uma preocupação com a saúde financeira de nossos clientes, pois queremos que ele tenha acesso a todas as oportunidades e que venha crescer cada vez mais com seu empreendimento”, reforçou a gestora.

A Afap está localizada na Rua Cândido Mendes, 1111, Centro de Macapá.