Cancelamento de ida à Europa tem ‘erros de digitação’ e estorno de R$ 72 mil em diárias

Acompanhado de assessores, Furlan e Rayssa iriam de Macapá para Barcelona, na Espanha, com passagens, hospedagem e diárias pagas pelo contribuinte..

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Após repercussão extremamente negativa e uma enxurrada de críticas nas redes sociais, foi cancelada a anunciada viagem do prefeito de Macapá, Antônio Furlan (sem partido), e sua esposa, a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Rayssa Furlan (MDB), para Barcelona, na Espanha.

O casal iria acompanhado de mais dois assessores participar de um congresso mundial sobre cidades inteligentes, a Smart City, voltada para soluções especialmente de grandes centros urbanos.

Outra forte crítica enfrentada pelo casal Furlan na internet foi a presença dela enquanto secretária de Assistência Social, função que nada teria a ver com o segmento do encontro Smart City, que é estritamente sobre tecnologia e mobilidade urbana. Segundo documentos do portal da transparência, pela viagem ela receberia R$ 2,1 mil.

No Portal da Transparência de Macapá, constam os valores que seriam gastos pelo município de Macapá com a viagem – ou ao menos parte delas.

Erro de digitação

Não é possível aferir, no entanto, quanto realmente o contribuinte macapaense iria desembolsar para custear a viagem até à nobre região da Catalunha.

Ocorre que o documento que informava o valor que seria pago – por exemplo – ao prefeito Furlan, no valor exato de R$ 72.903,96, sofreu no dia 3 de novembro “estorno por erro de digitação”, conforme demonstra o próprio documento extraído do Portal da Transparência. O valor correto de diárias que o prefeito receberia seria de pouco mais R$ 13 mil.

O mesmo ocorreu com o assessor do gabinete do prefeito, Asiel Leite. O documento que informava o valor que seria pago a ele (mais de R$ 62 mil) também sofreu “estorno por erro de digitação”. O valor correto de diárias que o assessor receberia seria de pouco mais R$ 11 mil. Observe:

– Diárias do prefeito Furlan

– Diárias da secretária Rayssa Furlan

– Diárias do assessor Asiel Leite

A informação sobre o erro de digitação foi confirmada ao Portal SelesNafes.Com pelo secretário de comunicação da PMM, Diego Santos, que também falou sobre os motivos que levaram ao cancelamento da viagem.

“Os motivos são vários. O mais relevante são os alertas da Defesa Civil com relação à previsão de fortes chuvas nos próximos 7 dias. A presença da prefeitura nas áreas vermelhas na cidade de Macapá é de extrema importância”, informou o secretário na semana passada.

Ele também informou não ter a informação do quanto realmente seria gasto em diárias com a viagem (fora o valor das quatro passagens aéreas de ida e volta) e também garantiu que “nenhum recurso público foi repassado em forma de diárias”.