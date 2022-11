Carlos Alberto: nova escola tem nome de inesquecível professor

Escola está em habitacional localizado às margens da Rodovia Norte-Sul, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

É unânime entre todos que foram alunos ou amigos do professor Carlos Alberto Marques Viana: ele é inesquecível. Sua partida ocorreu em junho de 2021, quando morreu acometido pela covid-19.

Conhecido como um dos principais educadores do estado, ele agora tem seu legado fixado na nova instituição de ensino do conjunto habitacional Miracema, na zona norte de Macapá. A nova escola leva seu nome.

Dona Maria de Nazaré Viana, de 76 anos, é mãe do homenageado. Ela se emocionou ao falar deste dia, que para ela, é histórico.

“É uma honra, uma felicidade ver essa homenagem na rede pública onde meu filho também trabalhava. Era um ótimo professor, muito querido, conhecido por atender todos os alunos com prazer, inclusive, os desacreditados. A escola tá linda e isso mostra que história vai ficar para todo sempre”, emocionou-se.

Conhecido como Carlinhos, Pop, ou simplesmente Carlos Alberto, ele era professor história da Universidade Federal do Amapá (Unifap), do Colégio Amapaense – um de seus xodós – e também se notabilizou por décadas em outras escolas e cursinhos pré-vestibulares.

A Escola Estadual Carlos Alberto Marques Viana foi entregue nesta quinta-feira (24). Atenderá um público de cerca de 900 alunos dos ensinos fundamental 1 e 2, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos turnos de manhã, tarde e noite.

Um desses novos alunos, é o Pedro Gustavo, de 8 anos, matriculado para cursar o 1° ano na escola. O pai dele, Raicley Serrão, de 30 anos, falou que a nova estrutura é bem aconchegante e acolhedora.

“É uma base para a melhoria da educação de meu filho, pois saímos de uma área de ressaca para esse local. Aqui é um ambiente novo, bom e com certeza com professores de qualidade. Ganhamos um espaço maravilhoso”, opinou o mecânico.

A obra custou R$ 6,3 milhões, recursos provenientes do Governo Federal e do Tesouro Estadual.

O prédio conta com 12 salas de aula, laboratório de informática, laboratório de ciências, biblioteca, auditório, sala para o grêmio estudantil, quadra poliesportiva, banheiros adaptados, vestiários, salas administrativas, refeitório, cozinha, despensa e bicicletário. Os ambientes já estão climatizados.

“É uma grande conquista: entregamos mil habilitações, hoje entregamos a escola, na semana passada a creche. No final do ano ou início do ano que vem eu ou o governador Clécio entregaremos as demais moradias. Isso faz parte de um conjunto de obras que vão além do Miracema e visam beneficiar 2 mil famílias e mais de 10 mil pessoas nesse local, com qualidade de vida”, falou o governador.

Waldez disse ainda que Carlos Alberto foi seu professor no cursinho e que deixou uma lacuna na educação do Amapá.

“Não que as pessoas não sejam insubstituíveis, mas pela lembrança de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com seus ensinamentos. É uma justa homenagem, pois aqui a gente imortaliza o nome de um trabalhador da educação, um educador que viveu a exaustão do processo educacional, era daqueles que vivia isso de domingo a domingo. A escola e a comunidade estão bem servidas com essa justa homenagem”.