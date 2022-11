Casal é acusado de enganar investidores e causar prejuízo de R$ 2 milhões

De acordo com a Polícia Civil do Amapá, eles convenciam outros empresários a investir em negócios que não existiam

Por LEONARDO MELO

A justiça do Amapá decretou a prisão de um empresário e determinou medidas cautelares contra a esposa dele. O casal é acusado de enganar investidores no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá.

De acordo com o processo, Rauilson de Oliveira Borges e Sara Cristina Martins Borges convenciam empresários a investir em negócios diversos, como distribuidoras de bebida e gás, mercado de câmbio, ouro e de placas solares.

Segundo as investigações da polícia, o casal conquistava a confiança das vítimas pedindo empréstimos e pagando. Em seguida, os dois pediam que os empresários investissem valores maiores em negócios fictícios.

Constam no pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil na 2ª Vara Criminal de Santana 9 boletins de ocorrência. Vítimas afirmam terem investido valores de R$ 75 mil, R$ 130 mil e R$ 150 mil. Os prejuízos teriam chegado a R$ 2 milhões. Três vítimas disseram na polícia que chegaram a confrontar o casal, que teria se comprometido a devolver os valores, o que não foi cumprido.

A Polícia Civil afirma que existe o risco de fuga do país e perigo à ordem pública. Ao analisar o pedido de prisão preventiva do casal e decidir pela prisão somente de Rauilson Borges, o juiz Almiro Deniur observou que Sara Cristina Borges compareceu “espontaneamente perante a autoridade policial, prestou depoimento e confirmou endereço fixo. Não há, no momento, indicativos concretos de que pretenda obstar as investigações ou fugir do distrito da culpa”.

Ele determinou o recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico da empresária, entre outras medidas. O caso é tratado como estelionato e continua sendo investigado pela Polícia Civil.

