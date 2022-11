Casal mata assaltante dentro de residência

Caso ocorreu no município de Ferreira Gomes

Por RODRIGO ÍNDIO

A carreira no mundo do crime de Geison Barbosa Morais, de 19 anos, encerrou neste sábado (19), durante uma de suas ações, no município de Ferreira Gomes, cidade a 135 km de Macapá.

Segundo o delegado Felipe Rodrigues, por volta de 4h da madrugada, o bandido armado com uma faca invadiu uma casa na Rua Três, do Bairro Portelinha, e rendeu um casal. Ele queria o celular da moradora.

Lá, o marido dela teria reagido e entrou em luta corporal com o infrator. Foi então que a esposa também reagiu e esfaqueou o infrator, que não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do imóvel.

A esposa chegou a filmar o criminoso logo depois da luta corporal, quando ele ainda estava vivo, e fez um desabafo.

“Hoje em dia a gente não pode nem descansar dentro da nossa própria casa. Deparei com essa criatura que poderia estar na sua casa descansando, mas prefere vir roubar pessoas que são humildes”, disse ela no vídeo (imagem em destaque).

A Polícia Militar foi acionada. Depois, o casal se apresentou delegacia da cidade.

“Eles foram ouvidos e liberados em razão da apresentação espontânea, bem como não existir outros elementos que demonstrasse que eles não agiram em legítima defesa”, comentou o delegado Felipe Rodrigues.

O criminoso tinha passagem quando menor e era conhecido pela prática de roubos na região. A Polícia Civil irá aguardar os laudos periciais para concluir o inquérito.