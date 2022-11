Caso Ana Júlia: acusados de matar de criança no Ambrósio são julgados

Pequena Ana Júlia tinha 5 anos quando foi morta pelas costas com tiro na cabeça na comunidade do Ambrósio, em Santana, a 17 km de Macapá.

Começou esta manhã (16) o julgamento dos dois acusados pelo assassinato da menina Ana Júlia Pantoja, 5 anos, morta com um tiro na cabeça na Baixada do Ambrósio, a 17 km de Macapá. O crime ocorreu no dia 15 de setembro de 2021, naquele município, onde ocorre o julgamento.

Sentam no banco dos réus Flávio Ferreira Teodósio e Goodofredo Barbosa do Nascimento, ambos de 19 anos. Eles foram presos no dia seguinte ao crime, após uma caçada policial que durou quase 24 horas seguidas. Desde então, estão no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

O homicídio de Ana Júlia gerou grande comoção social e repercussão pela brutalidade com que ela foi morta. Câmeras do entorno registraram o momento do tiro, seguido pelo desespero dos pais e vizinhos da família. Ana Júlia ainda chegou a ser levada ao Hospital de Emergência da cidade, mas não resistiu.

Flávio foi denunciado como autor do disparo, e Godofredo confessou em depoimento que forneceu a arma do crime. Além de homicídio qualificado, eles serão julgados por associação criminosa.

Segundo a defesa dos acusados, no momento da ocorrência estaria havendo troca de tiros, tendo sido acidental o disparo feito em direção à Ana Júlia.

Já a acusação dos réus contesta a versão e busca a pena máxima para a dupla. A denúncia do Ministério Público foi embasada na investigação da 1° Delegacia de Polícia Civil de Santana.

De acordo com o inquérito, Flávio tentava atingir um membro de um grupo rival quando acertou a menina, que caminhava na passarela após comprar um lanche em uma padaria perto de casa.

“É muito claro pelas imagens das câmeras de segurança, que não estava havendo troca de tiros no momento em que Ana Júlia foi alvejada de forma covarde. Provaremos isso e iremos garantir a condenação em pena máxima dos assassinos da criança. A família e a sociedade amapaense esperam a justiça por esse crime tão cruel”, disse o assistente de acusação, Dr. Cícero Bordalo.