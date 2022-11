Celular é apreendido em centro onde estão presos da Queda da Bastilha

OPERAÇÃO NO CENTRO DE CUSTÓDIA

O aparelho estava na cela de um policial penal

Policiais federais e uma equipe do Gaecco voltaram a encontrar telefone celular no centro de custódia onde está preso o delegado Sidney Leite, alvo da Operação Queda da Bastilha. Desta vez, ao contrário do que foi divulgado mais cedo, o aparelho estava na cela de um policial penal também investigado pela operação.

De acordo com a PF, o celular foi encontrado durante o cumprimento de mandado de busca.

O aparelho estava atrás de um cabide improvisado, embutido numa parede de compensado que foi recortada para esconder o celular. Veja no vídeo abaixo.

A PF e o Gaecco chamaram a Operação de hoje de “Sinal Cortado”. No dia 26 de setembro, outro celular já havia sido encontrado na cela do delegado escondido dentro de um rádio.

Esta semana, a defesa do delegado Sidney Leite ajuizou uma ação pedindo afastamento das promotoras que conduzem as investigações sob a alegação de abuso de autoridade e uso de informações falsas.