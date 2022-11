Com agenda lotada de Waldez, Jaime não será mais governador em exercício

Waldez desistiu de ir para a COP 27, cancelou viagens e o recesso pessoal de fim de ano para cumprir agenda lotada

Por SELES NAFES

A não ser que o governador Waldez Góes (PDT) se afaste por problemas de saúde ou tenha que viajar para uma agenda oficial urgente, o vice-governador Jaime Nunes (PSD) não será mais governador em exercício. Waldez mandou cancelar todas as viagens e o recesso de fim de ano para ter tempo de cumprir uma extensa agenda de entrega de obras.

Foi assim, por exemplo, na COP 27, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima que está sendo realizada no Egito, desde ontem (7). Presidente do Consórcio Interestadual da Amazônia, Waldez chegou a cogitar a viagem, mas preferiu focar no fim do mandato.

No lugar dele, enviou ao Egito uma comitiva formada pelos secretários Joel Rodrigues (Meio Ambiente), Ciência e Tecnologia (Rafael Pontes) e Gilberto Ubaiara (Comunicação), além do procurador geral, Narson Galeno.

O Consórcio da Amazônia reúne Amapá, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, estados que ocupam 59% do território brasileiro e possuem 29,3 milhões de habitantes. Um espaço com duas salas de reunião, lounge e um mini auditório foi reservado para o consórcio que fará 40 painéis até o dia 18.

No Amapá, Waldez vem cumprindo uma agenda frenética com pelo menos 3 compromissos grandes por dia, que incluem também entrega de obras.

Na eleição, Jaime Nunes tentou conseguir o apoio dele, mas quando não conseguiu virou oposição e um inusitado fiscal do governo. Perdeu no primeiro turno para Clécio.

Ao não se sentar mais na principal cadeira do Setentrião até o fim de dezembro (fim dos mandatos dele e de Waldez), Jaime se despede do governo de forma melancólica, quase que no anonimato. No entanto, não se pode negar que está bem maior politicamente do que quando aceitou ser vice de Waldez. A campanha deu-lhe visibilidade em todo o Estado.

Resta saber se manterá a carreira política e fará oposição a Clécio para manter o nome e suas pautas em evidência. Por enquanto, ele segue longe das redes sociais desde que foi derrotado.