Com doações, família consegue dinheiro para trazer corpo de jovem a Macapá

Corpo da jovem deve chegar em Macapá às 23h40 desta sexta-feira (18). O velório será na casa de um familiar.

Por ANDRÉ SILVA

A família da jovem amapaense Ana Lívia Barbosa, de 21 anos, que morreu afogada em uma praia de Florianópolis na última segunda-feira (13), conseguiu arrecadar o valor necessário para trazer o corpo da jovem e enterrá-la na terra natal.

Segundo Jardine Santos da Silva, amiga da família, o arrecadado chegou aos R$ 10 mil necessários para custear o serviço da funerária e translado do corpo.

“Depois da divulgação [no site SelesNafes.com] as doações aumentaram e conseguimos chegar ao valor total com a funerária, antes já estava meio caminho andado. O pessoal já tinha tirado o corpo dela do IML e levado pra funerária. Ele só aguardava o restante do dinheiro pra dar prosseguimento ao processo de envio do corpo. A mãe dela ainda está muito abalada, mas feliz ao mesmo tempo e o sentimento é de gratidão também”, disse Jardine.

A chegada do corpo da jovem em Macapá está programada para as 23h40 desta sexta-feira (18). O velório será na casa de um familiar, no Bairro Nova Esperança, região central da capital.

Ana Lívia saiu de Macapá em março deste ano rumo a cidade catarinense em busca de trabalho. A mãe, que é muito carente, teve apenas duas filhas: ela, que era a mais velha, e uma outra irmã, que ainda é adolescente.

Na cidade catarinense, ela morava com tios e trabalhava em um pequeno comércio.

O acidente que tirou a vida da jovem, aconteceu na noite da última segunda-feira (14), no distrito Praia do Pântano do Sul, região praiana de Florianópolis, onde ela e alguns amigos decidiram acampar. A data era véspera de feriado.

Assim que chegou no local, ela foi mergulhar, mas sem saber nadar, afogou-se. O corpo foi encontrado no dia seguinte na mesma praia.