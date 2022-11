Com foco no social e mais de 20 mil alunos formados, IMMES completa 20 anos

A celebração ocorreu na entrada da faculdade, no Centro de Macapá, e foi marcada por muita emoção.

Por ANDRÉ SILVA

Um culto ecumênico marcou a comemoração dos 20 anos de criação do Instituto Macapaense do Melhor Ensino Superior (IMMES).

A celebração ocorreu na entrada da faculdade, na noite de terça-feira (22), e foi marcada por recordações e um balanço sobre as atividades da instituição, principalmente no âmbito social.

A viúva e mantenedora do Instituição, Maria do Carmo, que foi esposa do fundador, saudoso, promotor Moisés, lembrou da missão e dos valores dos quais serviram de base para a criação da faculdade, todos idealizados pelo esposo.

“Nós estamos aqui na frente, é por ele. E continuo trabalhando por ele. Se os nossos acadêmicos, com tudo que a gente passa e faz com eles e pra eles, se eles absorverem e aprenderem isso, eles vão sair mais humanos daqui. Vão trabalhar com mais humanidade. A nossa responsabilidade é fazer com que eles enxerguem isso. Se a gente conseguir fazer que eles pautem a vida deles nisso, conseguiremos mudar o mundo. Assim eu espero e ele (Moisés) também”, disse a mantenedora.

O diretor da instituição, Edgard de Paula, está à frente da faculdade há 3 anos. Pedagogo e mestre em educação, ele diz que o IMMES tem um diferencial que lhe destaca dos demais centro acadêmicos: o foco voltado para o social.

“Na sua missão, ele promove a educação para os fins sociais do Estado do Amapá. Ele tem outra missão que é promover saúde no nosso município. O diferencial do IMMES hoje são os cursos voltados para a área de saúde e todos eles com a vocação social. Hoje, nós atendemos a várias comunidades com as diversas áreas de saúde que temos aqui no curso. Desde a odontologia ao curso de serviço social, fazendo uma sintonia trazendo a sociedade para dentro da instituição e fazendo com que ela vá até a sociedade com os cursos de formação”, reforçou o diretor.

Cerca de 20 mil alunos já foram formados pela faculdade durante os 20 anos de existência. Atualmente, o IMMES tem oito cursos de graduação, mas já existem estudos prontos, para a implantação de outros.