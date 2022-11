Com minicidade do Qatar, Ana Nery busca 5° título de rua mais enfeitada para a Copa

Avenida localizada no Bairro Laguinho, na região Central de Macapá, já ganhou quatro vezes o concurso.

Por RODRIGO ÍNDIO

Motivados pela tradição e amor pelo futebol, moradores da Avenida Ana Nery, entre os bairros Jesus de Nazaré e Laguinho, na área central de Macapá, buscam o 5° título da rua mais enfeitada com as cores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Eles são os atuais campeões.

Na via, logo de cara logo se observa um grande letreiro referente ao país-sede, o Qatar. Uma enorme taça artesanal, o mascote do torneio, bandeirinhas com as cores da Seleção, casas caracterizadas, muros pintados, além de desenhos no asfalto. O grande atrativo desse ano é a minicidade de Doha, capital catariana, onde acontecerão as partidas.

Ainda está sendo organizado uma miniatura do deserto de Khor Al Abaid, onde cidade foi erguida, com um grande lago que vai jorrar água.

Segundo o morador Marlos Pereira, de 43 anos, tudo foi pensado detalhadamente pelos próprios moradores com base na tradição de anos e na arte com inovação. Ele conta que, da criança ao mais idoso ajudam para que tudo fique perfeito.

“Começamos a nos organizar em julho. Uma coleta daqui outra dali. Todo mundo aqui ajuda. Somos mais de 50 pessoas, porque vêm outras das demais ruas e de bairros nos ajudar também. Nossa força é a união. Isso que nos engrandece. Estamos confiantes e pedimos para votarem em nós e virem conhecer nossa rua”, falou.

O valor da vaquinha entre os moradores rendeu mais de R$ 2,5 mil, que foi investido na decoração da via.

Nesta sexta-feira (11) é o prazo final para as ruas que vão concorrer ao concurso “A Copa da Minha Rua”, da Secretaria de Estado do Desposto e Lazer (Sedel), fiquem prontas para o registro fotográfico.

A votação será feita por enquete, com divulgação do resultado previsto para o dia 24 de novembro, data que marca a estreia do Brasil na Copa do Mundo, jogando contra a Sérvia.

Segundo a Sedel, 24 ruas de Macapá e Santana estão na disputa. A premiação é de 7 mil para o 1° lugar, R$ 2 mil para o R$ 2° e R$ 1 mil para o 3°.