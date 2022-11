Com passagem por homicídio e roubo, faccionado é morto com tiros na cabeça

O crime ocorreu na Passagem Nova Esperança, no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Moisés Moraes Maciel, conhecido como Maizena, de 24 anos, foi morto com vários tiros na cabeça no início da tarde desta sexta-feira (26). O crime ocorreu na Passagem Nova Esperança, no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Segundo a Polícia Militar do Amapá, informações preliminares apontam que por volta de 12h30 a vítima estaria voltando da casa da irmã quando uma dupla em uma bicicleta se aproximou e efetuou os disparos.

No local prevalece a lei do silêncio sobre as características dos suspeitos. Ainda de acordo com a PM, Moisés Moraes integrava uma facção criminosa, tinha passagem por homicídio e roubo.

Ainda não se sabe se a morte dele tem relação com algum desses registros. A vítima não morava na região, mas numa área conhecida como Beco da CPA – com entrada pela Rodovia JK, no Bairro Beirol.