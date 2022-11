Com R$ 1 bilhão para educação, transição diz que ensino integral será prioridade

Coordenador da transição do governo Clécio, Rodolfo Vale, se reuniu com secretários de educação de todos os municípios

Por SELES NAFES

A equipe de transição do novo governo do Amapá se reuniu nesta segunda-feira (28) com os 16 secretários municipais de Educação. O objetivo era definir prioridades para 2023, mas os dirigentes já tinham a sua própria pauta a ser apresentada: a conclusão do processo de municipalização do ensino e repasses do ICMS.

Na maioria dos municípios, a transferência do ensino fundamental ainda não terminou. Em Pedra Branca do Amapari, por exemplo, cidade a 180 km de Macapá, existem mais de 1,8 mil estudantes matriculados em 16 escolas onde o ensino do 1º ao 5º ano é gerenciado pela prefeitura. Do 6º ao 9º ano a responsabilidade ainda é do governo do Estado.

“Esperamos que ocorra a municipalização o mais breve possível, mas queremos saber em que condições ela ocorrerá em relação a patrimônio e pessoal”, explicou o secretário de Educação de Pedra Branca, Carlos Maciel de Medeiros.

Outra dúvida dos secretários é sobre a cota do ICMS destinada obrigatoriamente à educação municipal.

A reunião com a equipe de transição foi conduzida pela seccional da União Nacional dos Dirigentes em Educação (Undime). O presidente da Undime, Manoel Sousa, lembrou que, além da municipalização do ensino fundamental, existem outras situações da parceria do estado e municípios que precisam ser clarificadas pelo novo governo, como os critérios para acesso à cota do ICMS.

O coordenador da equipe de transição do governador eleito Clécio Luís, Rodolfo Vale, informou que dos R$ 8 bilhões do orçamento de 2023, mais de R$ 1 bilhão são para a educação.

Segundo ele, uma das prioridades do novo governo é levar para o interior do Estado o ensino integral.

“Não há como planejar sem ouvir os secretários. Já existe um regime de colaboração entre Estado e municípios e queremos aperfeiçoar isso. Ainda existem efeitos colaterais da pandemia. O ensino integral será priorizado, mas o modelo será definido com os secretários”, enfatizou.

