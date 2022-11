Comissão monitora cumprimento da decisão que proíbe bloqueio de rodovias

Foto do dia 31 de outubro: trânsito impedido por manifestantes na Rodovia Duca Serra

Por SELES NAFES

Uma comissão formada por promotores e procuradores de justiça do Ministério Público do Amapá irá acompanhar o cumprimento de uma decisão que proíbe que atos políticos bloqueiem rodovias no estado, em protesto ao resultado das eleições presidenciais.

A portaria que cria a comissão foi assinada ontem (3) pela procuradora chefe do MP, Ivana Cei. O grupo é formado pelos procuradores Nicolau Crispino, Socorro Milhomem e Raimunda Picanço, e pelos promotores Luiz Marcos da Silva, Fabia Nilce e Paulo Celso Santos.

O texto da portaria traz como justificativa uma decisão da justiça do Distrito Federal, extensiva a todo o Brasil, que determina providências para desobstrução de todas as vias públicas por caminhoneiros.

Além disso, também cita uma nota do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público que ratifica o compromisso da instituição com o regime democrático.

No Amapá, os atos bloquearam a Rodovia Duca Serra no início da semana, mas o movimento se dispersou no dia seguinte. Nesta sexta-feira, um pequeno grupo continuava concentrado em frente ao quartel da 34º BIS pedindo a intervenção do Exército no país.

