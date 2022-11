Como pedir auxílio-doença no ‘Meu INSS’ em 4 Passos?

Compartilhamentos

Da equipe SOUSA ADVOGADOS, de Macapá

O Auxílio-Doença é o benefício disponibilizado ao segurado incapacitado temporariamente, por mais de 15 dias, também chamado de Auxílio por Incapacidade temporária.

Atualmente, os segurados podem anexar seus atestados e laudos médicos para solicitar o auxílio por meio de análise documental. Ou seja, sem precisar passar pela perícia presencial.

A medida atende os pedidos novos (que ainda vão solicitar), mas também aqueles que já estão com perícias agendadas para datas futuras.

Passo a Passo da Solicitação do Auxílio-Doença:

Primeiramente, vamos entrar no aplicativo Meu INSS pelo celular ou pela internet.

Passo 1

Na página inicial clique em “Agendar Perícia” e, depois, em “Perícia Inicial”.

Agendar perícia;

Perícia Inicial;

Caso os documentos médicos estejam conforme as orientações e o segurado queira o atendimento à distância, deverá clicar em “Avançar”.

Passo 2

Em seguida, o segurado deverá confirmar as informações de identificação e contato.

Análise de documentos;

Confirmar dados;

Passo 3

O próximo passo será informar se se trata de um acidente de trabalho. Caso o benefício seja de natureza acidentária, o exame pericial deverá ser feito presencialmente. Você também deve responder uma série de perguntas sobre os documentos médicos e, ao final, anexá-los.

O atestado ou laudo médico, além de legível e sem rasuras, deve conter, necessariamente, as seguintes informações: nome completo do requerente, data da emissão do documento (que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrada do requerimento), informações sobre a doença ou CID, assinatura e carimbo do profissional com o registro do Conselho de Classe, além da data de início e prazo estimado do afastamento.

Passo 4

Por fim, o sistema vai lhe direcionar para a tela de escolha do local para receber o pagamento e finalização do pedido.

Caso não seja possível a análise documental, ao digitar o CEP da localidade, aparecerão as unidades de atendimento mais próximas. O segurado deverá selecionar a agência que deseja, avançar e agendar a data da perícia presencial.

Pronto! Sua solicitação foi finalizada e você pode acompanhar através do Meu INSS também.