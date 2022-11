Comunidade amapaense de startups é eleita revelação do ano no Brasil

Grupo reúne várias empresas que desenvolvem soluções em tecnologia digital

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A Tucuju Valley, comunidade amapaense de startups, foi eleita a comunidade revelação do Brasil em 2022 no prêmio Startup Awards. O anúncio ocorreu na última sexta-feira (18), durante o maior evento de startups da América Latina, em São Paulo. O concurso reuniu mais de quinze mil participantes de todo o Brasil.

O Startup Awards fez parte da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (Case), e foi criado pela Associação Brasileira de Startups.

Para a associação, o Startup Awards é a premiação mais representativa do ecossistema brasileiro de startups e inovação. Ele existe para prestigiar os agentes mais importantes do ano no cenário de empreendedorismo digital brasileiro em 15 categorias.

Os indicados são escolhidos através de voto popular e por autoridades no mundo da inovação como palestrantes e mentores, geralmente proprietários de alguma startup.

Para Lindomar Góes, da Tucuju Valley, o prêmio representa o reconhecimento de 9 anos de trabalho que vem sendo realizado no Amapá pela comunidade, com objetivo de criar uma nova economia digital no Amapá. Nessa nova economia, destacam-se as startups, que são modelos de negócio altamente escaláveis que usam alta tecnologia e possuem capacidade de expansão em níveis nacional e mundial.

“Se você quer salvar a Amazônia, invista em startups da Amazônia, porque você nunca viu uma startup derrubar uma árvore”, compara.

O Amapá foi representado no evento por uma delegação de 12 empresas e contou com o apoio do Sebrae Amapá.

“Considero o evento fundamental para conectar as nossas empresas à economia digital. As startups do Amapá vêm numa evolução significativa, com muitos resultados expressivos que são fruto da parceria e atuação conjunta do Sebrae Amapá com a comunidade Tucuju Valley”, comemorou o gerente de Inovação do Sebrae no Amapá, Bruno Castro.

A comunidade Tucuju Valley foi criada em 2013 por um grupo de empreendedores amapaenses que queria inovar no Amapá. Tucuju é a mais antiga etnia indígena do Amapá e habitou a foz do Rio Amazonas, próximo de Macapá.

A missão da Tucuju Valley é criar startups milionárias no Amapá. As startups do Amapá faturaram juntas em 2021 mais de R$ 20 milhões e já geraram quase 500 empregos diretos e 2 mil indiretos para os amapaenses. Juntas, as startups tucujus já valem mais de R$ 200 milhões.

notícias de Macapá