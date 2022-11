Concertos em Macapá vão arrecadar alimentos para pessoas carentes

Eventos ocorrerão no auditório da Universidade Estadual do Amapá (UEAP), em Macapá.

A programação do 5º Festival de Música Internacional do Amapá (Femap) vai arrecadar alimentos para pessoas carentes.

Na abertura e encerramento do evento, dias 5 e 10 de dezembro, o ingresso para ver concertos da orquestra Filarmônica Equinócio das Águas, profissionais convidados e alunos, serão 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para a entidade de Assistência Social “O Bom Samaritano”, em Macapá.

As apresentações serão no auditório da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), às 19h30, nos dois dias.

A programação é organizada pela Associação Filarmônica Equinócio das Águas, com apoio do Governo do Amapá.

Ao todo serão ofertadas 550 vagas direcionadas para profissionais ramo, como músicos, aprendizes, professores, educadores e mestres.

Haverá aulas práticas de instrumentos musicais como trompete, violoncelo, saxofone, entre outros, além do canto erudito e popular, chamado de máster class – aula dada por um especialista detentor de notório saber.

O principal objetivo desse festival é promover o acesso à música erudita e popular.

Inscrições

As inscrições para o festival estão abertas e encerram na próxima segunda-feira (5), dia da abertura da programação. As inscrições podem ser feitas através do site www.festivaldemusica.ap.gov.br. O Governo do Amapá colabora com a logística do evento, ofertando alguns espaços onde serão ministradas as 11 oficinas.

Para os alunos que obtiverem mais de 75% de frequência nos cursos, será emitido um certificado.