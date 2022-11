Concurso vai premiar melhores decorações natalinas do comércio

As inscrições começam dia 15 e vão até 30 de novembro. Nesta edição, além das categorias tradicionais, vitrinistas também poderão concorrer.

Compartilhamentos

O concurso que premia decorações natalinas de empreendimentos na capital do Amapá está de volta.

Este ano, o “Vitrines e Fachadas: Comércio com encanto”, promovido pela Fecomércio, vai distribuir mais de R$ 7,5 mil para as melhores ornamentações, com o objetivo de estimular o clima natalino e as compras nos centros comerciais.

Poderão participar empresas de Macapá e Santana. As inscrições podem ser feitas pelo [email protected], no período de 15 a 30 de novembro. É necessário enviar os dados da respectiva empresa (nome fantasia, CNPJ, endereço, telefone) e indicar em qual categoria deseja concorrer.

CONFIRA O EDITAL DO CONCURSO

A divulgação dos vencedores acontecerá no dia 9 de janeiro de 2023, no site da Fecomércio do Amapá e nos perfis da instituição no Facebook e no Instagram.

Premiação

O concurso irá premiar duas empresas na categoria Vitrine, duas empresas na categoria Fachada, duas pessoas na categoria decorador/vitrinista e uma pessoa no sorteio “Eu curto o Concurso de Vitrines e Fachadas”, conforme distribuição:

Fachada:

1º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais);

2º lugar: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Vitrine:

1º lugar: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

2º lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais).

Decorador/vitrinista:

1º lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais)

2ºlugar: R$ 700,00 (setecentos reais)

O ganhador do sorteio “Eu curto o Concurso de Vitrines e Fachadas” no perfil oficial da Fecomércio Amapá, no Instagram e Facebook, receberá R$ 250.