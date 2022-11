Condenado por morte e omissão de socorro no trânsito é preso

Preso pela Polícia Civil do Amapá, na zona norte de Macapá, ele foi levado para o Ciosp do Macapaba.

Um homem de 38 anos condenado por homicídio culposo e omissão de socorro no trânsito foi preso nesta terça-feira (22) pela Polícia Civil do Amapá e deve começara cumprir a pena preso no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Ele foi capturado em sua residência, no Bairro São Lázaro, na zona norte, por agentes 7ª Delegacia de Polícia da Capital, após ter a prisão definitiva decretada. O condenado não teve o nome divulgado pela polícia.

De acordo com o delegado Ismael Nascimento, o crime ocorreu no ano de 2012, na comunidade Casa Grande, na AP-70.

À época do crime, o preso se envolveu em um acidente com quatro vítimas, sendo que uma delas faleceu. Após o sinistro, ele teria fugido do local sem prestar socorro às vítimas.

Segundo a denúncia, testemunhas afirmaram que ele estaria bêbado, mas não foi comprovada a embriaguez, já que ele fugiu do local. O condenado foi levado para a sede da 7ª DP, no Ciosp do Conjunto Macapaba.