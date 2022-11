Conselho político ajudará governo, mas ‘decisão final será minha’, diz Clécio

Grupo é formado por 13 partidos que integraram coligação

Por SELES NAFES

O governador eleito do Amapá, Clécio Luís (SD), anunciou nesta quarta-feira (23) a criação de um conselho político que irá ajudar na tomada de decisões em seu governo, a partir do dia 1º de janeiro. São as 13 legendas que integraram a coligação ou apoiaram informalmente o ex-prefeito de Macapá durante a eleição

Representantes do Solidariedade, União Brasil, PDT, Republicanos, PT, PcdoB, PV, PL, PSDB, Rede, Psol, Avante e PP tiveram a primeira reunião hoje, no 5º andar do prédio da PGE, espaço cedido pelo governo para a transição.

Segundo Clécio, os grupos de transição do atual e do futuro governo fizeram ao todo 18 seminários técnicos em menos de um mês de trabalho, com o objetivo de nivelar dados importantes sobre a situação do Estado.

“Agora vamos compartilhar essas informações técnicas com o conselho político e com a sociedade, e o conselho vai nos ajudar a tomar decisões na transição e no próprio governo”, explicou.

Ele também confirmou que ainda na primeira quinzena de dezembro deve anunciar os primeiros nomes da equipe de governo.

