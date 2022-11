Corpo de jovem que sumiu em banho de rio é encontrado

Bombeiros acharam Iago, de 22 anos, boiando no Rio Matapi

Por RODRIGO ÍNDIO

O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado na última segunda-feira (15), após ele pular em um rio e desaparecer no último fim de semana, em Macapá.

De acordo com o capitão Izídio Júnior, do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, Iago Silva estava com amigos no sábado (12) em um terreno na comunidade quilombola Porto do Céu, no Bairro Coração, consumindo bebida alcoólica.

O rapaz, natural de Porto Grande, teria pulado no rio para tomar banho e desapareceu. Só na manhã de domingo (13) os amigos encontraram as roupas dele e informaram o desaparecimento.

A Polícia Militar esteve no local. Uma equipe do CBM foi acionada para realizar buscas e localizou o corpo do jovem por volta de 14h de ontem, próximo a um balneário, no Rio Matapi.

Apesar do aparente afogamento, a Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar a morte.