Covid-19: Amapá recebe vacinas para crianças de até 3 anos

Distribuição das doses começa nesta sexta, por Macapá e Santana. São 5.500 doses do imunizante específico para essa faixa etária.

O Amapá recebeu, no fim da tarde de ontem, 10, o primeiro lote de vacinas da Pfizer contra a covid-19 para crianças de 6 meses a menores de 3 anos de idade. O Ministério da Saúde enviou 5.500 doses do imunizante.

A distribuição começa na tarde desta sexta-feira, 11. Cada município deve fazer a sua retirada na Central de Abastecimento e Distribuição de Imunobiológicos, no Bairro Renascer, na capital. Santana e Macapá devem fazer a retirada ainda hoje.

No Amapá, o público-alvo dessa faixa etária é de 37.878 crianças, mas a vacinação terá início por aquelas que apresentem comorbidades com idade entre 6 e 11 meses. Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde (SV), a ideia é avançar nas faixas etárias de acordo com o recebimento de mais doses.

O esquema de vacinação será em três doses. O intervalo entre as duas primeiras doses deve ser de quatro semanas; já a terceira dose será aplicada após pelo menos oito semanas da segunda.

Para vacinar, será necessário prescrição médica ou laudo que comprove a comorbidade, que deve estar entre as listadas pelo Ministério da Saúde, que são: Diabete Mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão alvo; Insuficiência cardíaca; Cor-pulmornale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Arteriovenosas; Arritmia cardíaca; Cardiopatias congênitas; Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; Doenças neurológicas crônicas; Doença renal crônica; Imonocomprometidos; Hemonoglobinopatias graves; Obesidade mórbida; Sindrome de down; Cirrose hepática.