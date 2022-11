Criminoso que tinha mulher como comparsa morre em confronto com a polícia

Policiais do Bope descobriram motocicleta roubada e foram recebidos a tiros pelo "proprietário"

Por OLHO DE BOTO

Um homem acusado de roubos foi morto, na noite desta sexta-feira (18), ao atirar contra policiais do Giro, o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva do Bope do Amapá. O confronto ocorreu por volta das 23h40min, no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

De acordo com a polícia, Raullyan Ramon Palmerim dos Santos, de 33 anos, era dono de uma extensa ficha criminal.

O comandante do Bope, major Iram Andrade, confirmou que os policiais patrulhavam pela Avenida Miguel Faustino Picanço, nas proximidades do Super Fácil, quando avistaram uma motocicleta com a placa suspeita parada em frente de uma casa. A equipe decidiu checar e descobriu que o veículo era roubado.

“A população indicou onde morava o ‘proprietário’ da motocicleta e quando a equipe foi até a residência para tentar abordá-lo foi recebida a tiros, havendo a necessidade do revide”, pontuou Andrade.

O socorro médico ainda foi chamado, mas Raullyan acabou morrendo antes da chegada do Samu. Em seguida, compareceu a Polícia Científica e recolheu a arma que ele teria usado contra os policiais.

Ainda segundo o comandante do Bope, Raullyan costumava assaltar na companhia de uma mulher, principalmente nas proximidades da Praça da Bandeira.

A motocicleta roubada foi apreendida e levada para o Ciosp do Pacoval.

