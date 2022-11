Cultura e turismo: segmentos discutem como desenvolver atividades econômicas com sintonia

Encontro ocorreu no Museu Sacaca

Da Redação

Representantes dos setores cultural e turístico do Amapá passaram parte da quarta-feira (24) discutindo como unir os dois segmentos para vencer desafios e aquecer as atividades econômicas para ambos, em Macapá e Santana.

O encontro entre o Conselho Estadual de Política Cultural do Amapá (CEPC) e representantes de empresas de turismo ocorreu no Museu Sacaca, um dos pontos de visita mais buscados.

O primeiro consenso na discussão é de que a cultura e o turismo precisam andar juntos.

“Nosso estado tem um grande potencial que pode e deve ser melhor explorado e hoje iremos compartilhar ideias de como ultrapassar as barreiras para ajudar a destravar a economia no Amapá”, destacou a presidente do CEPC, Fátima Trindade.

Durante o encontro, foram apresentados os resultados de um levantamento feito pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) para mapear pontos turísticos, balneários, pousadas e a gastronomia dos municípios.