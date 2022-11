Detento é estrangulado com lençol até a morte

Crime ocorreu no pavilhão F3 do Iapen, na zona oeste de Macapá

Um detento foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (2), em numa das celas do pavilhão F3, do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) do Amapá, na zona oeste de Macapá.

Marcelo Ferreira Miranda, o Marcelino, de 37 anos, possuía sentença condenatória por homicídio qualificado.

Ele estava com uma corda feita por lençol – chamada tereza – enrolada ao pescoço, já sem sinais vitais, quando foi achado na hora da chamada dos presos.

No pavilhão, há pelo menos 200 detentos distribuídos em diversas celas. Marcelino estava em uma delas com outros cinco internos. Nenhum deles assumiu a autoria do homicídio.

A motivação para o crime ainda é desconhecida, mas a suspeita é que o estrangulamento tenha sido cometido por presos que dividiam cela com Marcelinho.

As Polícias Civil e Científica estiveram no local. O delegado Wellington Ferraz assumiu as investigações do caso.