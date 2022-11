Detento é perseguido e morto a tiros no Infraero II

Dupla foi presa minutos depois. Vítima estava pernoitando na cadeia

Por RODRIGO ÍNDIO

Um detento do regime semiaberto foi morto com vários tiros, na manhã desta quarta-feira (9), na calçada de uma oficina de motos, localizada na Avenida Carlos Lins Cortes, no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

A vítima foi identificada como Rodrigo da Silva Balieiro. Uma dupla suspeita de cometer o homicídio foi capturada pela PM no Bairro Jardim Felicidade, enquanto tentava fugir. Anderson Duarte da Silva e Jackson Lopes dos Santos estavam armados e com a moto amarela utilizada na execução.

Segundo o delegado Wellington Ferraz, a vítima foi perseguida um quarteirão antes, correu dos disparos e caiu no local onde veio a óbito. A perícia conseguiu identificar vários estojos de munição calibre 380 espalhados pela rua.

“Ao tempo que nossas equipes diligenciavam na Carlos Lins Cortes, equipes da Polícia Militar conseguiram perseguir e logo em seguida capturar esses indivíduos que se jogaram em uma área de pontes, lá no Jardim Felicidade. Dividimos as equipes da Delegacia de Homicídios que se deslocaram para tentar verificar se eram as pessoas que momentos antes teriam efetuado esses disparos e convergiu para serem esses indivíduos”, detalhou Ferraz.

A dupla ainda tentou se desfazer do armamento. Os suspeitos foram apresentados na delegacia onde será feita lavratura do auto de prisão flagrante e serão encaminhados para audiência de custódia.

O motivo

Ainda não se sabe a motivação do crime. A vítima já havia sido investigada pela Homicídios e respondia por tráfico de drogas.

“Nesses últimos tempos, trabalhava de dia e pernoitava na penitenciária. Ainda é cedo para falar se foi acerto de contas, se isso tem algo a ver com o dia a dia, se foi situação passional, então no momento é temerário a gente citar algum tipo de motivação e não vir a se confirmar. Continuaremos a investigação”, finalizou o delegado.

