Detento que planejava matar policial morre em confronto com o Bope

A troca de tiros ocorreu por volta de 23h30 no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento faccionado que tinha como plano matar um agente de segurança do Estado do Amapá, morreu no fim da noite deste sábado (26), em confronto com o Bope.

A troca de tiros ocorreu por volta de 23h30 no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá. Kelvin Lima Gemaque tinha 27 anos e diversas passagens pela polícia.

O oficial responsável pela ocorrência detalhou que os militares estavam na zona sul da capital, atuando em mais uma etapa da operação Cérberus, quando populares informaram que havia um homem exibindo arma de fogo em frente de um residencial, na Travessa José da Silva Castro.

Na chegada ao local, os policiais avistaram o denunciado com um volume suspeito na cintura e que foi acionado os sinais sonoros e luminosos na tentativa de abordá-lo, mas ele colocou a mão na cintura, como se tivesse segurando algo e passou a correr.

Em seguida entrou em um dos apartamentos do residencial. Lá, a polícia foi recebida a tiros e revidou. Após o tiroteio, o Samu constatou o óbito.

O Serviço de Inteligência da Polícia Civil confirmou que Kelvin Lima havia saído recentemente do sistema prisional, monitorado por tornozeleira eletrônica, e que ele pretendia matar um agente de segurança pública.

Além da arma usada contra os militares, uma pistola ponto 40, 42 porções de maconha foram encontradas no apartamento.