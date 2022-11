Ouça a análise de II Reis 6

Bom dia! O povo de Samaria, capital de Israel, estava passando fome. Opiniões contrárias nunca impediram o amor de Deus, que usa instrumentos improváveis para provar que Suas palavras são verdadeiras. Acompanhe a análise de II Reis 6 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (29) com o nosso Senhor Jesus!