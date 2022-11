“Deus quis que eu ficasse vivo”, diz jovem que sobreviveu a assalto

Crime que deixou jovem de cadeira de rodas ocorreu Avenida Terra, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Desde o dia 14 de junho de 2021 a vida do João Gabriel, 21 anos, mudou completamente. Naquele dia, ele e o padrasto foram vítimas de um assalto.

O jovem levou um tiro que passou próximo ao coração, perfurou um dos pulmões e atingiu umas das vértebras da coluna. Agora ele busca ajuda para o tratamento que não tem no Amapá.

Gabriel é formado em Gestão de Recursos Humanos e auxiliar técnico de veterinário. Ele estava na loja onde trabalhava no Centro de Macapá, quando recebeu um pedido. A entrega seria na Avenida Terra, localizada no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Após a entrega, o rapaz e o padrasto, que o acompanhava, foram abordados por dois bandidos. Um deles estava com uma faca e outro com um revólver.

“Quando eu cheguei perto do meu padrasto que estava refém do outro bandido, apareceu o outro já com uma arma. Ele apontou a arma pra mim e atirou. A minha única reação foi colocar a mão na frente da arma. A bala pegou bem no meu dedo e desviou do meu coração e pegou na minha coluna”, relatou o jovem.

Gabriel disse que não entende porque o bandido atirou, já que ele entregou tudo o que eles pediram. O tiro atingiu a vértebra T-11, responsável pelo movimento das pernas.

“Mano, é muito difícil. De um dia para o outro a minha vida desmoronou. Não sei porque eles fizeram isso comigo. Eu entreguei tudo o que eles pediram e mesmo assim ainda atiraram em mim. Da noite pro dia minha vida mudou. No início, fiquei muito deprimido e traumatizado. Mas com o passar do tempo eu fui me adaptando”, relatou Gabriel.

O jovem relata que depois que acordou da cirurgia sentiu as pernas dormentes.

Agora, ele busca ajuda para custear um tratamento de lesão racmedular. As chances são pequenas dele voltar se locomover normalmente, mas existem.

“Tenho foco que vou melhorar. Se os médicos falaram que tem uma chance de eu voltar a andar, eu vou lutar por isso. Vou lutar pra recuperar os movimentos das minhas pernas e voltar a ter uma vida normal. Acredito que Deus quis que eu ficasse vivo. Levei um tiro no peito que raspou meu coração e mesmo assim fiquei vivo. Acredito que Deus tem um plano na minha vida”, refletiu o jovem.

Agora Gabriel precisa de ajuda e conta com o apoio de amigos colegas e internautas que estejam lendo essa matéria. Ele os familiares estão fazendo uma rifa com 10 prêmios. Para comprar uma, é só entrar em contato pelo telefone (96) 99200-8326 (Whatsapp).