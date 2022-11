Deus sempre responde

Acompanhe a análise de I Reis 18

Compartilhamentos

Bom dia! Obadias era um dos governadores do rei Acabe, mas era temente a Deus, prova de que é possível ser fiel apesar das mais terríveis oposições. Jezabel queria matar os profetas, mas ele os protegeu e os sustentou pelo tempo que foi necessário. Enquanto isso, Elias desafiou o rei e seus mais de 400 profetas de Baal e uma maravilhosa e poderosa demonstração ocorreu diante do povo. Acompanhe a análise de I Reis 18 com o pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima sexta-feira (18) com o nosso Senhor Jesus!