Distribuidora garante que não faltará gasolina no Amapá

Nesta terça-feira, longas filas se formaram em postos de gasolina de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Carros e motos passaram a tarde desta terça (1º) formando longas filas em postos de gasolina de Macapá depois que caminhoneiros paralisaram as atividades no Brasil na segunda-feira (31) por não aceitarem o resultado das eleições presidenciais que terminaram com Lula (PT) vencedor, menos de 1% à frente de Jair Bolsonaro (PL).

No entanto, gerentes de postos e distribuidores garantem que o abastecimento não será prejudicado e os boatos de que gasolina vai acabar não passam de fake news.

O eletrotécnico Maclei Chaves, de 35 anos, estava há quase uma hora na fila que dava volta no quarteirão onde fica um posto de combustível localizado no Bairro Infraero 2, zona norte da capital. Ele disse que assistiu na televisão e viu nas redes sociais que a gasolina ia acabar e logo tratou de abastecer.

“Os postos de gasolina estão todos lotados, com previsão de faltar combustível. A televisão está mostrando isso. O combustível chega através de caminhões e com a greve isso pode ficar prejudicado”, disse o eletrotécnico.

No Bairro Morada das Palmeiras, também na zona norte, a fila se estendia por mais de um quarteirão. O agricultor Pedro Cezar, de 64 anos, resolveu encher o tanque da motocicleta e de um carro que ele usa para trabalhar, com medo de ficar sem o combustível.

“A gente está vendo lá pro Centro os postos todos cheios e o nosso medo é que acabe, né?”, considerou o agricultor.

A Vibra Energia, distribuidora de combustível da Petrobrás no Amapá garantiu, por meio da sua Assessoria de Comunicação, que não vai faltar combustível no Estado. A empresa informou que fala pelas outras duas distribuidoras que operam no Amapá.

“Nosso estoque está abastecido. Temos estoque para trabalhar duas semanas, tranquilamente. Este final de semana chegará uma balsa com mais 3 milhões de litros de gasolina. Não há necessidade das pessoas fazerem filas nos postos. A informação de uma falta de combustível nas bombas é fake news”, garantiu.

A distribuidora também reiterou que alguns postos podem ficar sem o produto porque a demanda aumentou nas últimas horas desta terça e amanhã, quarta-feira (2), é feriado, e as distribuidoras podem não conseguir entregar todos os pedidos ainda hoje.