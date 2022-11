Dois dias após ser solto, homem é preso por assaltar aluno em frente à escola

Assaltante foi preso pela Polícia Militar do Amapá após ser agredido por populares que o capturaram. Caso ocorreu na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante foi capturado e espancado por populares após cair de bicicleta enquanto tentava fugir. O caso ocorreu nesta segunda-feira (22), no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

O criminoso tem passagem por furto e há dois dias havia sido liberado do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

De acordo com o tenente Michael, da Rotam/Bope, o suspeito empunhava um simulacro de arma de fogo – similar a uma submetralhadora – quando roubou o celular de um estudante que estava em frente à Escola Estadual Gonçalves Dias.

Ao fugir, o ladrão perdeu o controle da bicicleta e caiu, momento em que foi imobilizado e espancado por populares.

O oficial relatou ainda que o ex-detento só não foi mais agredido porque a Rotam passava pelo local e precisou intervir.

“A sorte dele é que a Rotam estava passando. Cessamos a agressão e fizemos a prisão. Importante ressaltar que, apesar da arma ser um simulacro, sem poder de fogo, a vítima fez o correto que é não reagir, pois nunca se sabe. Só estava solto há dois dias e já estava nas ruas cometendo crimes novamente”, comentou o policial.

O criminoso foi preso e levado para o Ciosp do Pacoval, juntamente com o simulacro e o celular da vítima. O nome do acusado não foi divulgado pelas autoridades.