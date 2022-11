Dupla furta cartão de homem em festa e utiliza para abastecer, comer e beber

Caso ocorreu no município de Ferreira Gomes, interior do Amapá, a 140 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Era para ser uma noite de diversão para um homem que decidiu curtir uma festa no município de Ferreira Gomes, no interior do Amapá. Porém, ao chegar no local do evento, ele nem pôde espairecer direito e logo foi vítima de criminosos.

Teve o cartão bancário furtado por uma dupla, que foi gastar o dinheiro pelos estabelecimentos da cidade. A polícia logo foi acionada.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, titular da delegacia no município, após diligências foi possível identificar os suspeitos e efetuar a prisão em flagrante.

Os infratores, de 18 e 19 anos, se divertiam em um dos estabelecimentos comerciais aonde foi usado o cartão da vítima.

“A dupla gastou por volta de R$ 500, já que o cartão bancário era de aproximação. Colocaram gasolina e, compraram comida e bebidas no comércio. Eles não falaram como conseguiram furtar o cartão na festa”, detalhou o delegado.

O caso ocorreu no início da semana e foi divulgado nesta terça-feira (29). Os dois homens presos foram encaminhados para a audiência de custódia.