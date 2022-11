“É um grande erro”, diz Sindicato dos Rodoviários sobre a volta da Sião Thur

Empresa é acusada de manter em circulação veículos que podem causar acidentes.

Por SELES NAFES

A decisão da justiça que suspendeu a intervenção da prefeitura no sistema de transporte coletivo de Macapá preocupa o Sindicato dos Rodoviários do Amapá (Sincotrap). A liminar beneficia diretamente a Sião Thur, que agora poderá voltar a circular.

A empresa tinha sido afastada em agosto pela prefeitura, durante a intervenção no sistema de bilhetagem do Sindicato das Empresas de Transportes (Setap).

O presidente do Sincotrap, Cristiano Souza, acusa a Sião Thur de rodar com veículos sucateados e que podem causar tragédias.

“É um grande erro. Foi retirada porque não tinha condições, não tem manutenção. Só vão tomar providências quando pessoas morrerem num carro desses, por negligência do poder público. Eu já vi um carro rodando com uma barra de direção amarrada com uma corda de poço”, denunciou o sindicalista.

Ele afirma que a empresa desrespeita as escaladas da Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac) ao retirar veículos mais cedo de circulação, mesmo em dias úteis.

Além disso, continua, a empresa deve 6 meses de salários de 2020, outros 6 meses de 2022, sem falar de 13º salário e férias.

“Para onde está indo o dinheiro que eles arrecadam? Toda peça que quebra eles fazem o trabalhador pagar. Os empresários não gastam com nada, mas na hora de dividir o lucro com o trabalhador eles não fazem. Até pneu estourado o trabalhador tem que pagar. O funcionário paga para trabalhar”, resumiu.

A CTMac e o Setap ainda não se pronunciaram publicamente a respeito da possível volta da Sião Thur e da decisão da justiça. A empresa tinha quase 200 funcionários quando foi afastada. As linhas que explorava, a maioria da zona norte, foram ocupadas pelas empresas Amazon Thur e Capital Morena.