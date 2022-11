Ouça a análise de II Reis 8

Bom dia! Deus deseja fazer de nós testemunhas vivas do seu poder. Foi assim que Ele fez quando Elias avisou a mulher sunamita sobre a fome que viria, e a mandou morar em outro lugar. Essa incrível história é base da análise de II Reis 8 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (30) com o nosso Senhor Jesus!